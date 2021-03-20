CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesine çok sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece yarısı yayınladığı kararnameyi eleştirerek "Zorbaya dersini kadınlar verecek" yorumunda bulundu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #istanbulsözleşmesi #receptayyiperdoğan #cumhurbaşkanı #haber #siyaset #politika #canlıyayın #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çok sert İstanbul Sözleşmesi yanıtı! “Zorbaya dersini kadınlar verecek!”