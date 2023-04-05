65.6 F
Los Angeles
5 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemKılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çok sert ‘seccade’ yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çok sert ‘seccade’ yanıtı

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘seccade’ üzerinden yüklenen Erdoğan, “Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz. vatandaşlarım bu fotoğrafları iyice belleğine kazısın. Bu, CHP zihniyetinin ne olduğunu gayet net ortaya koyan bir fotoğraf. İnanıyorum ki bu fotoğrafların yayınlanmasından sonra seccadenin de kıymeti artmaya başlayacaktır” dedi.

“ÇIKAR AĞZINDAKİ BAKLAYI, ‘AFFEDERSİNİZ’ DİYEREK SÖYLE”

Erdoğan’ın bu sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt geldi.

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı da etiketleyerek, “Seccade konusunda söylenecek her şeyi söyledik. Samimi Müslümanlar beni anladı. Peki bu işin tutmayacağını bilmez mi Erdoğan? Bilir. Derdi başka. Bu onun imâlarından. Bu zehirli dili tanıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan çıkar ağzındaki baklayı, ‘affedersiniz’ diyerek söyle. Söyle de rahatla” ifadelerini kullandı.

Gündem
Önceki haber
Erdoğan’dan Mehmet Şimşek açıklaması
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,424BeğenenlerBeğen
16,202TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States