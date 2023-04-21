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21 Nisan 2023
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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Diyanet İşleri Başkanlığı yanıtı

Alaturka Online
Alaturka Online

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet İttifakı’na yönelik “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacaklar” sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatmaya yetmez” diye yanıt verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu biten ve yeniden hizmet vermeye başlayan Sultanahmet Camii’nin ibadete açılışı töreninde Millet İttifakı’na yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

* “Şu anda muhalefet ne diyor, gelince, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracaklarmış… Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış.

* Kardeşlerim, tabi yuh yetmez, 14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? Öyleyse 14 Mayıs bunların sonu olmalı.” ANKA

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