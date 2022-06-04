Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Düştüğün bu küfür çukuruna ben inemem

Gezi eylemlerine katılanlar için “Sürtük” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı açıklamada bu kez Gezi’yi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak sert ifadeler kullandı. Erdoğan’ın sözlerine CHP liderinden yanıt geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta grup toplantısında kendisine yönelttiği 10 soruya cevap vermesinin ardından bu defa Erdoğan’a 10 soru yöneltmişti.

Erdoğan’ın grup toplantısındaki ‘sürtük’ ifadesine de tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, milletimize seslenmişsin. ‘Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar’ havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir” ifadelerini kullanmıştı.

‘SÜRTÜK’ İFADESİNİ SAVUNMUŞTU

Partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda da ‘sürtük’ ifadesini, “Biz Gezi olaylarında sergiledikleri tutuma yakışan teşhisi koyduk. Biz hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimiz bu vandalları nasıl tanımlıyorsa biz de öyle dedik” açıklamasıyla savunan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na da tepki göstermişti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN YANIT GELDİ

Erdoğan’ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren Kılıçdaroğlu, sorduğu 10 soruyu hatırlattı.

CHP lideri, “Erdoğan sorularıma yanıt verememenin ezikliği içinde, küfürlerine devam etmişsin. Düştüğün bu küfür çukuruna ben inemem, hiç kusura bakma” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU HANGİ SORULARI SORMUŞTU?

1. Damadın 128 milyar doları arka kapıdan, düşük kurla kimlere sattı?

2. Avrupalıların hayat kalitesi korunsun diye, Türkiye’yi milyonlarca sığınmacı ve kaçakla doldurdun, huzurumuzu bozma pahasına mahallelerimizi sattın. Bu talimatı sana kim, ne karşılığında verdi?

“HAKKINDA NE BİLİYORLAR?”

3. 33 şehidimizin katilinin kapısına gidip, dakikalarca bekledin. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi etrafa gülücükler saçtın. Sana hakaret eden kişinin ayağına gidip mektubunu “takdim” ettin, “Hamd olsun gündeme gelmedi” dedin. Neden bu kadar eğiliyorsun? Hakkında ne biliyorlar?

4. Ekonomiyi batırdın. Şakası bile kötüyken kendini ekonomist ilan edip, milyonlarca gencimizi işsiz bıraktın, Türkiye’yi %157 enflasyona mahkum ettin. Hiçbir aklı başında ekonomistin seninle çalışmak istemeyişini kendine nasıl açıklıyorsun?

“BİRBİRİNİZİN YÜZÜNE NASIL BAKIYORSUNUZ?”

5. Paravan vakıflar aracılığıyla çocukların, yüzlerce milyon doları birbirine gönderiyor. Yurt kılıfı altında Manhattan’da gökdelen inşa ediliyor, çiftlikler satın alınıyor. Ailece bir araya geldiğinizde, birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Hep merak etmişimdir bunu.

6. İçişleri Bakanın ne kadar mafya, uyuşturucu baronu varsa fotoğraf çektirirken, sokakları mafyanın kontrolüne geçirdiniz. Bu örgütlerden beklentiniz nedir? Neden hepsi sokağa salıverildi?

7. Rahip Brunson’ı teslim ettikten sonra Kaşıkçı’yı da sattın. Ülke itibarını konsolosluk bahçesine gömdün. Neden katile koşa koşa gittin? Ondan ne bekliyorsun? Sana beklediğini verecekler mi Erdoğan?

“BEKLEDİKLERİ MEHDİ KİM?”

8. SADAT’ın Asrika planlarına katılıyor musun? 15 Temmuz’da kaybolan silahların, bu paramiliter yapının elinde olduğunu biliyor musun? Onlara bu rolü kim verdi? Evinde Adnan Tanrıverdi ile ne konuştunuz? Bekledikleri Mehdi kim?

9. Müzik ve dil yasakları ile gençleri kışkırtmanın toplumsal çatışma yaratmanın mı peşindesin? Peşinen söyleyeyim, yemezler.

10. NATO’ya atıp tutuyorsunuz. Ben NATO’nun gerekliliğine inanıyorum. NATO’dan çıkmak yerine yabancı askerleri topraklarımızdan çıkaralım diyorum, var mı sende o yürek? Getirebilir misin bunu Meclis’e?

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