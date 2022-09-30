Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Haksızlık etmişsin Abdülkadir Selvi’ye, hakkımda 168 yazı yazmış

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi’ye, muhalefeti işaret ederek “Köşenden gereğini yapacaksın” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Erdoğan haksızlık etmişsin Abdülkadir Selvi’ye. Arkadaşlarım saymış, son bir yılda Hürriyet Gazetesindeki köşesinde, hakkımda 168 yazı yazmış” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülkadir Selvi’nin “Muhalefet, şehir hastanelerini eleştiriyordu, şimdi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” sorusuna, “Valla Abdülkadir Bey, artık köşenden gereğini yapacaksın” diye yanıt vermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sözlere göndermede bulunarak bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Erdoğan haksızlık etmişsin Abdülkadir Selvi’ye. Arkadaşlarım saymış, son bir yılda Hürriyet Gazetesindeki köşesinde, hakkımda 168 yazı yazmış. Mahkemeden uzaklaştırma kararı mı çıkartsam diye düşündüm; gözü benden başka hiçbir şey görmüyor” ifadelerini kullandı.

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