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11 Nisan 2023
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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: İmza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim

Alaturka Online
Alaturka Online

Ankara Spor Salonu’nda seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuya alımlarda zorunlu durumlar dışında mülakatın kaldırılacağını ve işe alımların sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapılacağını söyledi.

“KENDİ YAPTIĞIN REZALET…”

Erdoğan’ın bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Önce mülakatla torpille bütün gençleri sakatla, sonra seçime sayılı gün kala, benim projelerimle kendi yaptığın rezaleti kaldırma sözü ver. Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin, imza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim.

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