Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a jet yanıt: Korkma, o kadar kötü değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak “Neymiş, gelince uçakları satacakmış! Dünyayı dolaşacaksın, tarifeli uçaklarla mı? Trene binersin, otobüslerle seyahat edersin… Sonra da ‘ben muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağım’ dersin, Atatürkçüsün ya” demişti…

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a şu sözlerle yanıt verdi:

* Erdoğan “Kılıçdaroğlu iktidar olunca uçakları satacak mı göreceğiz” demişsin. Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun. Gelirsen görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım! Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan?

* Bir de anlaşılan bir yere tarifeli uçakla gitmeyi, metroya, trene binmeyi korkunç bir şey gibi görüyorsun. Korkma, o kadar kötü değil. Halkınla birlikte olabiliyorsun, dert dinleyebiliyorsun. Bu aralar senin çok ihtiyacın var bunlara, benden söylemesi.

Erdoğan “Kılıçdaroğlu iktidar olunca uçakları satacak mı göreceğiz” demişsin. Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun. Gelirsen görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım! Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan? #HemenSeçim — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 8, 2021

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