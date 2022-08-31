Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Niye Putin? Senin kafan yok mu?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Bafra’da toplanan vatandaşlara hitap etti. İktidarın Suriye politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “‘Suriye ile barışın, kavga etmeyin’ dedim. ‘Yanlış yapıyorsunuz’ dedim ‘Türkiye’de uluslararası Suriye konferansı düzenleyin’ dedim yapmadı. Putin talimat verdi, ‘emredersin, şimdi barışacağım’ diyor. Niye Putin? Senin kafan yok mu? Senin iraden yok mu?” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun Bafra’da çeltik tarlasına giderek buradaki çiftçilerin sorunlarını dinleti. Kılıçdaroğlu daha sonra meydanda halka hitap etti.

“EN TEHLİKELİ ŞEY ÇİFTÇİYİ TOPRAĞA KÜSTÜRMEK”

Çeltik tarlasına yaptığı ziyareti hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Bakıyorsunuz yemyeşil güzel bir alan. Sordum, ‘Kaça bunun maliyeti seni kurtarır’ diye. ‘Uzun tanede 20 lira, orta tanede 18 lira olması lazım’ dedi. Ben çeltik üreticisinin sesi olarak bu devleti yönetenlere sesleniyorum. Sizden istenen büyük bir para değil. Siz mazota yüzde 300-400 zam yaptınız, siz gübreye yüzde 500-600 zam yaptınız, siz ilaca zam yaptınız, siz her şeye zam yaptınız. Onların istediği para, mütevazı bir para. Dışarıdan ithal ediyorsun, dünyanın parasını ödüyorsun dolar olarak, avro olarak, bizim çiftçiye vereceksin Türk lirası zaten. Bu insanlar, kazanmalı, üretmeli. En tehlikeli şey çiftçiyi toprağa küstürmek.” dedi.

“NİYE PUTİN? SENİN KAFAN YOK MU?”

İktidarın Suriye politikasını da eleştiren Kılıçdaroğlu, “‘Suriye ile barışın, kavga etmeyin’ dedim. ‘Yanlış yapıyorsunuz’ dedim ‘Türkiye’de uluslararası Suriye konferansı düzenleyin’ dedim yapmadı. Putin talimat verdi, ‘emredersin, şimdi barışacağım’ diyor. Niye Putin? Senin kafan yok mu? Senin iraden yok mu? Senin özgür düşüncen yok mu? Sen demelisin ki, ‘Ben kendi ülkemin çıkarını koruyacağım’ Gidecektin Emevi Camii’nde 24 saatte namaz kılacaktın, daha sen oraya gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi.” diye konuştu.

“KUR KORUMALI MEVDUATA 6 AYDA VERİLEN PARA 60 MİLYAR 600 MİLYON TL”

Kur korumalı mevduat sistemini de eleştiren Kılıçdaroğlu, “Kur korumalı mevduat getirdiler. 6 ayda verilen para 60 milyar 600 milyon lira faiz veriyorsunuz. Diyorlar ya, ‘Faize karşıyız.’ Hikaye tabiî ki. Diyorsunuz ki, ‘Senden vergi almayacağım.’ Dolar yükselirse, dolar garantisi de veriyorlar. Eğer diyor ki, ‘Bunları yapıyorsan bir de ayrıca sana ucuz kredi vereceğiz’ Peki çiftçi, esnaf, sanayici, üreten? Onlara yok.” dedi.

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