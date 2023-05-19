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19 Mayıs 2023
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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a program daveti

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pazar günü Oğuzhan Uğur’un YouTube kanalı Babala TV’ye konuk olacak.

Oğuzhan Uğur, program tarihini netleştirmek amacıyla ziyaret ettiği Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden bir fotoğrafı “Angara’ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey’den onayı bizzat aldım. Bu pazar çekiyoruz. Vatana Millete hayırlı olsun” mesajıyla paylaştı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN’A: MERTÇE YÜZLEŞELİM

Kemal Kılıçdaroğlu da Oğuzhan Uğur’un paylaşımını alıntılayarak Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Pazar akşamı çekimdeyiz. Salonda ağırlık AK Partili gençlerimizden oluşacakmış. Dolayısıyla yabancı yok, seni de bekleriz Recep Tayyip Erdoğan. Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim” dedi.

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