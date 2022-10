Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a referandum yanıtı

Başörtüsüyle ilgili referandum çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın referandum çağrısıyla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“ÇAKMA ORBAN’LIK MI YAPACAKSIN ERDOĞAN?”

“Ne oldu, çakma Orban’lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?”

Sivas’ta katıldığı canlı yayın programında ise Kılıçdaroğlu, referandum önerisiyle ilgili şunları söyledi,

*Tek parti döneminde bile kadının kılık kıyafetiyle uğraşılmamıştır. Bizim söylediğimiz kanun teklifi bu felsefeyi taşıyor. Diyor ki ‘Kanun değil anayasa’. E ne olacak, aileyi koruyacakmışız. Amerika‘daydım. Boston’dan New York’a geldim. 4 saat Boston’dan New York’a, 4 saat de New York’tan Washington’a gidiş. O yol o kadar sürüyor. Oraya gittim Manhattan’da gökdeleni buldum videoyu çektim.

*Aileyi konuşacaksak buradan başlayacağız. Yasa çıkmasın diye çamura yatıyor. Zaten aile korunuyor. Anayasada açıkça yazıyor. Türk toplumunun temeli ailedir daha sen ne yapacaksın? ‘Referanduma götüreceğiz’ diyor. ‘Orban ile aynı yoldan gidersek acaba bir şey yapabilir miyiz?’ Bay Kemal bunları yemez. Kusura bakmasın. Yemez bunları.

*Başörtülü kadınlardan bize telefonlar geldi samimiyetimize inanıyorlar. Sen oturursun bu millete kendi ailenin hesabını verirsin. Bu gökdelen kimin gökdeleni, Muhammed Ali Clay’in çiftliği kimin çiftliği. Biz bunları biliyoruz.

ERDOĞAN’A MEYDAN OKUDU: YÜREĞİN YETİYORSA

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha meydan okuyarak televizyonda tartışmaya çağıran Kılıçdaroğlu, “Kendine güveniyorsan, yüreğin yetiyorsa televizyonda çıkarsın karşıma. O kadar televizyon kanalları var, havuz medyası var. Gelsin karşıma. O 50 soru sorsun ben 1 soru sorayım, o kadar. Arzu ediyorsan bakanlarını da getirebilirsin, prompterın da olabilir. Vallahi billahi ben tek başıma geleceğim. Benim verilmeyecek hesabım yoktur” dedi.

SEÇİMLE AYNI GÜN REFERANDUM

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, homofobi eleştirilerine yol açan ve LGBTİ+ haklarını büyük oranda kısıtlayan kanunun ardından bu konuyla ilgili bir referandumu seçimle aynı gün gerçekleştirmişti.

Orban seçim günü düzenlenen referandum ile seçim propagandasını bu konulara odaklamak istiyordu, fakat soruları seçmenin yüzde 50’den azı yanıtladığı için referandum geçersiz sayıldı. Oy kullanan seçmenlerin yüzde 90’ı ise sorulara “desteklemiyoruz” anlamına gelen “Hayır” yanıtını verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Bugün Malatya’da konuşan Erdoğan, başörtüsüyle ilgili Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunmuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

*Hayati bir diğer konu olan sapkın akımların dayatmalarına karşı ailelerin korunmasını da ekleyerek bir Anayasa Değişikliği Teklifi’nin hazırlığına başladık. Bakalım konu Meclis’e geldiğinde kim nasıl bir tavır içine girecek.

*Meclis’e sunacağımızı teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır. Aksi yönde bir durum ortaya çıkarsa ülkemizi yeni, sivil, özgürlükçü, özellikle böyle bir Anayasaya kavuşturma mücadelemizi inşallah seçimden sonra da sürdüreceğiz.

*Hatta şunu da yapabiliriz, ilk defa bugün Malatya’da açıklıyorum. Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin. Türkiye Yüzyılı artık bu tür tartışmaların aşıldığı yeni bir devrin adı olacaktır.

