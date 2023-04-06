Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a “Seccade” Yanıtı

Kemal Kılıçdaroğlu seccade tartışması üzeriden kendini hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Bu zehirli dili tanıyoruz. Çıkar ağzındaki baklayı, ‘affedersiniz’ diyerek söyle. Söyle de rahatla’ yanıtını verdi.
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir iftar davetinde seccadeye ayakkabıyla bastığı fotoğraf üzerinden kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi.
Twitter hesabından Erdoğan’ın ‘Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede gözü olmaz’ açıklamasını alıntılayan Kılıçdaroğlu ‘Seccade konusunda söylenecek her şeyi söyledik. Samimi Müslümanlar beni anladı. Peki bu işin tutmayacağını bilmez mi Erdoğan? Bilir. Derdi başka. Bu onun imâlarından. Bu zehirli dili tanıyoruz. @RTErdogan çıkar ağzındaki baklayı, ‘affedersiniz’ diyerek söyle. Söyle de rahatla’ ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın açıklaması
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında seccadeye ayakkabıyla basma tartışması üzerinden Kılıçdaroğlu’nu şu sözlerle hedef almıştı
‘Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede gözü olmaz. Bizim medeniyetimizde seccade bir değerdir. Sen kalkıp başörtüsüne bir bez parçası diye yaklaşırsan bizim değerler silsilesi içerisinde başörtüsü bir kutsalımızdır. Mahremiyetin ifadesidir. Sen kalkıp da bez parçası diye kullanamazsın. Aynı şekilde bunu diyen Kuran-ı Kerim için de kağıt parçası der. Yaklaşım tarzları bu.’
Erdoğan’ın “afedersin” sözleri
Erdoğan’a 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesine katıldığı televizyon programında bir mitingde söylediği “Kılıçdaroğlu sen Alevi’sin ben Sünni. Bunu söyle. Demirtaş sen de Zazasın. Bunu söylemekten korkma” sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Bırakın Türkiye’de Türk, Türk olduğunu Kürt Kürt olduğunu söylesin. Bunda ne var? Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Benim için neler söylediler. Çıktılar bir tanesi aynı zihniyet. ‘Gürcüdür’ diyen oldu. Çıktı bir tanesi afedersin çok daha çirkin şeylerle ‘Ermeni’ diyen oldu. Ben dedemden, babamdan öğrendiğim Türküm. Herkes istediği yöne çekiyor’ ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın bu sözleri o dönem yoğun tepki çekmişti.