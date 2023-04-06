Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a “Seccade” Yanıtı

Erdoğan’a 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesine katıldığı televizyon programında bir mitingde söylediği “Kılıçdaroğlu sen Alevi’sin ben Sünni. Bunu söyle. Demirtaş sen de Zazasın. Bunu söylemekten korkma” sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Bırakın Türkiye’de Türk, Türk olduğunu Kürt Kürt olduğunu söylesin. Bunda ne var? Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Benim için neler söylediler. Çıktılar bir tanesi aynı zihniyet. ‘Gürcüdür’ diyen oldu. Çıktı bir tanesi afedersin çok daha çirkin şeylerle ‘Ermeni’ diyen oldu. Ben dedemden, babamdan öğrendiğim Türküm. Herkes istediği yöne çekiyor’ ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın bu sözleri o dönem yoğun tepki çekmişti.