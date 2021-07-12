Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Senin korkundan, senden bile sakladıkları bazı gerçekleri öğrenmen lazım, iyi oku da öğren

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

“HİKAYE OKUMA, RAKAM OKU RAKAM”

Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* Bak Erdoğan, bugün yine prompter’da önüne ne konulduysa okumuşsun. “Gençleri yaftalamayın, hafife almayın, istismar etmeyin” demişsin. Gençleri kim yaftalıyor, hafife alıyor, istismar ediyor, gel onlara soralım olur mu?

* Gençler hakkında konuşacaksan; senin korkundan, senden bile sakladıkları bazı gerçekleri öğrenmen lazım, iyi oku da öğren…

* Üniversiteli işsizlerin sayısı son 15 yılda tam 10 kat arttı. 15-24 yaş arası her dört gencin birisi işsiz… Yaklaşık 2 milyon genç kayıt dışı çalışıyor, sigortası, güvencesi yok. OECD ülkesi onlarca ülke arasında genç işsizliğinde zirvedeyiz.

* Prompterdan hikaye okuma, rakam oku rakam! Devlet yönetiyorsun, ciddi ol biraz. Cesaretin varsa, getir sandığı, al gençlerden cevabını.

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