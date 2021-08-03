Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a taziye tepkisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu orman yangınlarıyla ilgili yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi: Marmaris’te hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in ailesi korumalar gözetiminde evinden alınarak Erdoğan’ın yanına getirilmiş ve Erdoğan burada aileye başsağlığı dileyerek, fotoğraf çektirmiştir. Bu davranışı bu toplum kabul etmez, içine sindiremez.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde, yurdun bir çok noktasında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

– Orman yangınlarına karşı canla başla mücadele eden tüm orman çalışanlarına, polis ve askerlerimize, itfaiye personelimize, belediye personellerimize, gönüllü olarak sahada çalışan arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sizler bizim kahramanımızsınız.

BU DAVRANIŞI TOPLUM KABUL ETMEZ

– Bizim töremizde, geleneğimizde, ahlakımızda, inancımızda başsağlığı dileyeceğimiz kişileri ayağımıza çağırmak yoktur. Ya aileyi ziyaret eder, ya telefonla başsağlığımızı sunarız. Örfümüz, adetimiz budur. Ahlakımız budur. Ancak Marmaris’te hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in ailesi korumalar gözetiminde evinden alınarak Erdoğan’ın yanına getirilmiş ve Erdoğan burada aileye başsağlığı dileyerek, fotoğraf çektirmiştir. Bu davranışı bu toplum kabul etmez, içine sindiremez.

– Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleme konusunda bir master planı hazırlamaktan acizse, o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarının 5’er yıllık zaman dilimleri içerisinde sürekli arttığını göremiyor, görüyor da kavrayıp tedbir almıyorsa, o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı, küresel ısınma ile birlikte orman yangınlarının artacağını bilmiyorsa, duymuyorsa, dünyada ve Türkiye’de uzmanların ilgili kurumların yazılı uyarılarını dahi okumuyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı, orman yangınlarıyla mücadeleyi, yandaşı için dünyada örneği olmayan, yıllık ihalelerle yapıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.

– Bir cumhurbaşkanı, orman yangınlarında kullanılacak filonun yani uçak ve helikopterlerin dengeli olması gerektiğini bilmiyorsa, o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı yangında kullanılacak filonun belli bölgelerde konuşlanması ve yangına süratle müdahale edilmesini bilmiyorsa, o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının tekrar kazanılması için görevi Orman Bakanlığı’na değil de Turizm Bakanlığı’na veriyorsa o cumhurbaşkanı yangınları önleyemez.

İNTİKAM ALMAYA KALKARSA…

– Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarına karşı mücadele edecek personeli eğitmek için kullanılan İzmir Buca’daki Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi’ni kapatmışsa, o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı, Cumhuriyetin göz bebeği olan Türk Hava Kurumu’nu işlevsiz hale getirip, adeta Cumhuriyet’ten intikam almaya kalkıyorsa, o cumhurbaşkanı orman yangınlarını koruyamaz.

– Bu söylediklerimin tamamı doğrudur. Gördüğümüz tablo, yaşadığımız trajedi tam da budur. Bütün yetkilerin bir kişide toplanmasıdır. Süreci yönetmekte bir kişinin düştüğü acziyettir. Türkiye, açık söylemek gerekirse yönetilemiyor. Büyük bir üzüntüyle söylüyorum ki Saray iktidarı devletimizi aciz duruma düşürmüştür. Şimdi sizlere yapmamız gerekenleri anlatacağım. Ülkemizi derhal yeni iklim krizlerine hazırlamaya başlamamız lazım. Ülkemiz iklim ve su krizinin tam ortasındadır. Aslında Türkiye uyarıları 15 yıldır almaktadır. Ama saray iktidarı bu uyarıları duymamaktadır. Artık halka gerçekleri söyleme zamanıdır. Bunu bu trolleşmiş iktidardan beklemek de abesle iştigal olacağı için bunu biz CHP olarak, Millet İttifakı olarak yapmaya başlayacağız. Her yerde bizi nelerin beklediğini ve nasıl hazırlık yapmamız gerektiğini konuşacağız.

GERÇEKLERE ODAKALANACAĞIZ

– Bu süreçte kayıpların raporlanması lazım. Bu yapılırken Erdoğan’ın halkımıza adeta bir kredi pazarlayıcısı gibi yaklaştığı şekilde değil. Doğru dürüst kayıpların raporlanması lazım. Kim zarar gördüyse kayıt altına alınmalıdır. Her orman için güncel ve doğru bir yangın planının yapılmasını sağlamalıyız. Bu iktidarın işi demeyeceğiz biz yapacağız. Duygusal olarak fidan dikilsin diyorsunuz anlıyorum ama bilim insanlarını dinlemeye başlamanın tam zamanıdır. Bilim Çalıştayı gerçekleştireceğiz. THK’nın yenilenmesi için belediyelerimizi, iş insanlarımızı ve halkımızı göreve çağırıyorum. THK’yı ayağa kaldırmak zorundayız. Biz bunu yapacağız, iktidardan artık bir şey beklemeyeceğiz. Onları trolleri ile baş başa bırakacağız. Biz milletimizle, Saray iktidarının unuttuğu orman köylülerimizle el ele vererek gerçeklere odaklanacağız.

– Yaşadığımız felaket zaten saray iktidarının elinde hırpalanmış olan ruh sağlığımızı maalesef daha da etkiledi. Halk yardım çağrısında bulunduğunda onları anlamak yerine önüne geleni terörist yaftalamak ancak aciz yönetimlerin başvuracağı bir taktiktir. Halkımızın ruh sağlığını düşünmeliyiz. Yangında zarar görmüş alanlara ne Turizm Bakanı’nın, ne sarayın, ne de onların avanelerinin bir tek tuğla koymalarına izin vermeyeceğiz. Herkesi açık ve net uyarıyorum. Yanan alanlarda ranta açılacak, gasp edilecek bir avuç toprağı bile yanlarına bırakmam, ellerinden alacağım.

Emin olun hızla yaralarımızı saracağız. Hiç kimseyi ardımızda bırakmayacağız, aç ve açıkta bırakmayacağız. ‘Sesimi duyan yok mu?’ dedirtmeyeceğiz milletimize. El ele verip, ormanı daha yeşil, gökyüzünü daha mavi, denizleri daha berrak yapacağız. Kendimizi de, güzel ülkemizi de iyileştireceğiz. Tüm yaraları sarıp, tüm hasarları telafi edeceğiz.