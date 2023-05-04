Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘Trump’ göndermesi

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Niğde’de Millet Buluşması’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

*85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmadan! Onların yaptığı gibi yapmayacağım. Türkiye’nin bir sorunlar yumağı içinde olduğunu biliyorum.

*Her evde sorun olduğunu biliyorum. Borç içinde çırpınan çok sayıda vatandaşım olduğunu biliyorum.

*Milletime sözüm var. Kul hakkı yemeyeceğim, kul hakkı yedirmeyeceğim! Bekliyoruz, onlar da söylesinler. Ama tık yok. Bir yılda 418 milyar doları nasıl hiç ettiklerini, mal varlıklarını yurtdışına nasıl kaçırdıklarını biliyorum. O paraları kuruşuna kadar getireceğim

*Gençler size de bir sözüm var. Türkiye’nin geleceği sizin elinizde. Türkiye’ye demokrasi getirmek sizin elinizde. Sizden bir isteğim olacak. Umudunuzu yurtdışına bağladınız. Sizin hayalleriniz Bay Kemal’in elinde olacak hiç endişe etmeyin.

“HER EVDE SORUN VAR”

*İstişare çok önemli. Devlet bir kişinin dudağının arasına teslim edilemez. Adalet sadece mahkeme salonlarında olamaz.

*Her evde sorun olduğunu, her gencin sorun yaşadığını biliyorum. Esnafımızın, çifçimizin sıkıntısını biliyorum. Ama benim de sözüm var; kul hakkı yemeyeceğim, kul hakkı yedirmeyeceğim.

*Sizin hayalleriniz Bay Kemal’in hedefleri olacak. Hiç endişe etmeyin. Bakın gençler sandığa gidip oy kullanacaksınız. Ayın 14’üne az kaldı. 14’üne gidiyoruz 15’ine güzel bir Türkiye’ye uyanacağız.

“100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ”

*Köy okulları kapatıldı. Bütün köy okulları yeniden açacağız ve Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Bu kardeşiniz, fakirin, alın teri dökenin yanındadır.

*İstişare çok önemli. Devlet bir kişinin dudağının arasına teslim edilemez. Adalet sadece mahkeme salonlarında olamaz.

*Hiçbir çifti ve üretici asla zarar etmeyecek. Havza bazlı planlama getireceğiz. Maliyet artı makul kar, eşittir taban fiyat olacak. Ne zaman makul karın altına düşerse devlet olarak biz karşılayacağız.

*Çiftçiyi toprağa küstürmeyecek. Köylerimiz boşalıyor ama onlarda tık yok. Köylerde çalışan bütün kadınlar ve gençlerin sosyal güvenlik primini ödeyeceğiz. Üreten her kadın ve genç zamanı geldiğinde emekli olacak, kimseye muhtaç olmayacak.

“KİM TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YANINDA DURURSA ALLAH BELASINI VERSİN”

*Adalet için 450 kilometre yürüdüm. Bu ülkeye adalet lazım. İranlı bilgin Sadi ne demiş: Adalet olmayınca olmuyor! Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış insanların, susuzluğunu bitirmeye yetmez.

*Kim terör örgütlerinin yanında durursa Allah belasını versin. Terör örgütünün saldırısına uğrayan benim.

*Bu beyler çocuklarına paralı askerlik yaptırırken çocuğunu askere gönderen birisiyim. Yalan niye söylüyorsunuz? İnsan Allah’tan korkar.

“BUNLARINKİ MEVSİMLİK MİLLİYETÇİLİK”

*Bütün köy okullarını açacağız, 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Bu kardeşiniz fakirin fukaranın yanındadır. Bütün çocuklar okulda arkadaşlarıyla beraber, aynı yemeği yiyecek aynı suyu içecek.

*Trump dedi ki, ‘beni kızdırma senin mal varlığını dünyaya açıklarım.’ Bir tek kelime bile edilmedi. Bay Kemal olsa açıklamazsan namertsin derdi.

*Eğer egemen gücün tehdidi altındaysanız ve ses çıkarmıyorsanız, beka sorunu var demektir. Aynı şekilde Tank Palet Fabrikası’nı Katar’a sattılar. Bunlarınki mevsimlik milliyetçilik.