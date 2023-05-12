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12 Mayıs 2023
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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Utanmadan kara propaganda yapan biri var!

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından gençlere seslendi.

“Gençlere sesleniyorum. Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var” diyen Kılıçdaroğlu, “Eşik işte buradadır. Halep oradaysa, arşın buradadır” ifadelerini kullandı.

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