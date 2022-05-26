Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: İşlerin biraz aksayacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği yanıtta “‘Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır’ demişsin Erdoğan. Bu devletin şerefli evlatlarına ‘Kanun dışı emirleri uygulamayın’ diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan’ın “Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır” dediğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “Doğrudur… Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına ‘Kanun dışı emirleri uygulamayın’ diye seslenmiştim.

* Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 25 Mayıs Etik Günü ve Etik Haftası kapsamında düzenlenen ‘Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni’nde konuşmuştu.

Kamu görevlilerinin etik meselesini konuştukları platformda aynı zamanda kamu görevlilerinin hakkını, hukukunu, onurunu savunmanın da görevleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söylemişti:

* “Buradan açıkça ilan ediyorum; kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes, bu devletin de bu milletin de düşmanıdır.

* Çünkü bu çirkefliğin amacı, devleti işleyemez hale getirmek, dolayısıyla milleti hak ettiği hizmetlerden mahrum etmektir.

* Böyle bir rezilliğe, böyle bir kepazeliğe, böyle bir ahlaksızlığa asla izin veremeyiz.

* Kaldı ki bir Cumhurbaşkanı’nın ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değildir.”

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