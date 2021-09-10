Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Onu fazla ciddiye almamamız lazım

Konak Belediyesi’nin toplu açılış törenine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Bugün Kahramanmaraş’ta konuşma yapıyor değerli beyefendi. Yine tabi ana tema doğal olarak benim, ‘Bay Kemal’ onun ana teması… Onu fazla ciddiye almamamız lazım. O kişiler ülkeyi yönetme konusunda kısır bir anlayışa sahipler” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de Konak Belediyesi’nin toplu açılış törenine katıldı.

“’HARCADIĞINIZ PARA MİLLETİN PARASI’”

CHP’li belediye başkanlarına seçimlerden önce, “Harcadığınız para sizin paranız değil, milletin parası. Dolayısıyla hangi yatırımı yapıyorsanız, kaç liraya yaptığınızı da mutlaka halka anlatın” dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Burada dikkat ettim, yaptığınız çalışmalarla ilgili olan tanıtım filminde her yatırımın altında onun yapım bedeli de yer alıyor. Bunu dikkat aldığınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“’ENGELSİZ KÖY’ GERÇEKTEN SON DERECE GÜZEL”

Sosyal bir devletin, her vatandaşa el uzatması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Özellikle engellilere daha fazla pozitif ayrımcılık yapması gerekiyor. Ama maalesef çoğu kez engellileri kentte, evde hapsediyoruz. Onların eğitimine yeterli önemi, yeterli desteği vermiyoruz. Bu bağlamda, bugün burada açacağımız ‘Engelsiz Köy’ gerçekten son derece güzel. Pozitif ayrımcılık yapmışsınız, yoksul bir mahallede kurmuşsunuz. Bu açıdan son derece değerli ve önemli” şeklinde konuştu.

“YOKSUL MAHALLELERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPMAK GEREKİYOR”

CHP’li belediye başkanlarına, “’Seçildiğiniz andan itibaren size oy versin, vermesin bütün kenti kucaklayacaksınız. Bana oy vermedi, oraya hizmet götürmeyeyim’ anlayışı hiç olmayacak” dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Çünkü yeni bir siyaset anlayışını, ahlaklı bir siyaset anlayışını, adalete dayanan bir siyaset anlayışını yaşama geçirmeye çalışıyoruz. Dostlarımızla beraber yapıyoruz bütün bunları. Bizim belediye başkanlarımız, Millet İttifakı’nın belediye başkanlarıdır. Dolayısıyla çok daha geniş bir kitleyi belediye başkanlarımız kucaklıyorlar. Dedim ki, ‘Ayrımcılık yapmayacaksınız.’ Ama yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyor. Onlar kentin kültüründen, kentin olanaklarından yeteri kadar yararlanamıyorlar” açıklamasında bulundu.

“OTURUP KALKIP BİZİM BELEDİYELERE TEŞEKKÜR ETSİNLER”

COVID-19 konusunda iktidarın başarılı bir politika izlemediğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* İktidar sahipleri oturup kalksınlar CHP’li belediyelere, İYİ Partili belediyelere, Saadet Partili belediyelere teşekkür etsinler. Eğer bizim belediyelerimiz olmasaydı emin olun çok daha büyük felaketlerle Türkiye karşı karşıya kalırdı. Yönetemiyorlar, yönetemediklerini gayet iyi biliyorum.

“ÜLKEYİ YÖNETME KONUSUNDA KISIR BİR ANLAYIŞA SAHİPLER”

* Bugün Kahramanmaraş’ta konuşma yapıyor değerli beyefendi. Yine tabi ana tema doğal olarak benim, ‘Bay Kemal’ onun ana teması… Onu fazla ciddiye almamamız lazım. Ciddiye alınacak bir kişi, engellerin kadrolarını boş bırakmayan kişidir.

* Engelliler var mı bu ülkede? Var. 60 bin engelli kadrosu boş bekliyor boş. Kardeşim sen benimle uğraşacağına, engellilerin boş kadroları var ya, atasana oraya. Engel mi var buna? Engel yok. Dolayısıyla o kişiler ülkeyi yönetme konusunda kısır bir anlayışa sahipler.

“TÜRKİYE GERÇEK ANLAMDA DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRILMIŞ OLACAK”

* Ama göreceksiniz Allah’ın izniyle iktidar olacağız. Bu ülkede barış, huzur, kardeşlik nasıl olur onu sadece Türkiye’deki insanlarımıza değil, bütün dünyaya göstereceğiz. Barış içinde yaşayacağız, huzur içinde yaşayacağız.

* Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Yüzüncü yılında yapacağız bunu. Bu da bizim Mustafa Kemal ve arkadaşlarına vereceğimiz en güzel armağan olacak.

* Yüzüncü yılında görkemli Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırılmış olacaktır.

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