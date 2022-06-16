Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Paniktesin Erdoğan

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi. Erdoğan’ın bugünkü konuşmasına gönderme yapan Kılıçdaroğlu, “Yine küfür etmişsin. Paniktesin Erdoğan. Ya küfür ediyorsun ya aday aday diye yalvarıyorsun. Bu kadarcıksın. Seçimi kaybettiğini etrafındakiler de biliyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü konuşmasında kendisini hedef gösteren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Twitter hesabından seslendi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Yine küfür etmişsin. Paniktesin Erdoğan. Ya küfür ediyorsun ya aday aday diye yalvarıyorsun. Bu kadarcıksın. Seçimi kaybettiğini etrafındakiler de biliyor. Senin rejimini besleyen suç unsurlarının vay haline. Şerefli bürokratlara ise çıkış koridorları açmıştık, tekrara gerek yok” ifadelerine yer verdi.