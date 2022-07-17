Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin

KYK ödemeleriyle ilgili sosyal medya üzerinden başlatılan tartışmalara değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan. Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim!” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını ödemekte zorlanan gençlerin sosyal medyada başlattıkları kampanyaya destek vererek, “Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin” çağrısında bulunmuştu. Muhalefetin konuyu dile getirmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın “Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız” açıklamaları, gözleri pazartesi günü yapılacak kabine toplantısına çevirdi.

SAHTE HESAPLAR ÇALIŞMA BAŞLATTI

Meraklı bekleyiş sürerken, CHP liderini hedef alan ve ağırlıklı olarak sahte hesapların destek verdiği “Tırnakçı Kemal” etiketinde yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

Paylaşımlarda, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, “KYK ödemeleriyle ilgili bakanlık çalışmasından haberi olduğu” yönünde ifadeler paylaşıldı.

“TEK BİR KELİME EDERSEM NAMERDİM!”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir sosyal medya paylaşımını örnek göstererek yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek şöyle dedi:

“Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan. Bir de aklınıza gele gele ‘Tırnakçı Kemal’ etiketi gelmiş…Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir. Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim!”

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