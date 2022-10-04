Kılıçdaroğlu’ndan erteleme tepkisi: Halktan parasını aldığı gazın parasını ödeyemiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin doğalgaz ödemeleri için Rusya’dan erteleme talep ettiği iddiası sonra iktidara sert eleştirilerde bulundu.

Türkiye’nin Rusya‘ya yapacağı doğalgaz ödemelerinin bir bölümünü 2024’e ertelemek için görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. İddiaya göre Türk yetkililer Rusya’dan doğalgaz ödemelerinin bir kısmını ertelemesini istedi. Erteleme talebinin amacı ise yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan ekonomik zararı azaltmaya çalışmak.

Bloomberg’in haberi sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

ÇÜRÜMÜŞ BİR SARAY İKTİDARI VAR

– Türkiye, savaşta olan ülkeye, Rusya’ya borcunu ödeyemiyorum diyor. Halktan parasını aldığı gazın parasını ödeyemiyor. Kime? Savaşta olana! Türkiye hep ciddi devlet olmuştur ve itibar görmüştür. Her şeyi yok ettiler. Çok çürük bir sistem var. Çok çürümüş bir saray iktidarı var.

O KONUTLAR BİTECEK

– Sürekli de oy satın almak için yalan söylüyorlar. Vaatlerin çoğunu asla yapmayacaklarını biliyoruz ama halkımız kaygılanmasın. Onların yarım bıraktığı sosyal projeleri, iktidarı devralınca biz tamamlayacağız. Bu da Bay Kemal sözü olsun. O konutlar bitecek, kimse korkmasın.

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