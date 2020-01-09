Kılıçdaroğlu’ndan flaş Burak Akbay ve Sözcü davası açıklaması!

Yazan:
Alaturka Online
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş’ın sorularını yanıtladı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin SÖZCÜ yönetici ve yazarları hakkında verdiği kararı değerlendiren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

*Gizli tanık bulduk ‘bunlar FETÖ’cüdür’ dediler. SÖZCÜ gazetesinden FETÖ’cü mü olur? Burak Akbay yurtdışında. Burak Akbay’ın neresi FETÖ’cü Allah aşkına!

*Bir yalan söylediler ‘Burak Akbay FETÖ’cülerin okulunda okumuş ya da yurtlarında kalmış’ diye. Hiç öyle bir şey yok. Kim söylemiş, Fehmi Koru söylemiş.

*Fehmi Koru ‘böyle bir şey yok’ diyor. Sen kalkmışsın Burak Akbay’ı, Emin Çölaşan’ı suçluyorsun. Aklın alacağı şeyler değil bunlar.

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