Kılıçdaroğlu’ndan flash dolar açıklaması “GETİRİN SANDIĞI!”





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bankadaki mevduatın garantisini dolarla verirseniz, faizin garantisini dolarla verirseniz bu olmaz, bu yanlıştır. Milli paramızın itibarını düşürmeye kimsenin hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Bugün bankalardaki mevduatın yüzde 66’sı döviz. Niçin, çünkü vatandaş güvenmiyor. Bu tablonun da değişmesi lazım" dedi! BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #Kemalkılıçdaroğlu #CHP #Dolar #Erkenseçim