Kılıçdaroğlu’ndan gazetecilerin tutuklanmasına tepki!

Libya’daki MİT şehidinin cenaze törenine ilişkin yapılan haberle ilgili başlatılan soruşturmada OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç’tan sonra OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da tutuklanmıştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin tutuklanması kararına tepki gösterdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Saray; bağımsız gazetecileri tutuklamaya, medyayı sansürlemeye ve muhalif görüşleri sindirmeye devam ediyor.

* Hiç kimse unutmasın, hukukun üstünlüğünün güvencesinde özgürce gazeteciliğin yapılacağı bir Türkiye’yi, Saraya rağmen yeniden inşa edeceğiz!

BARIŞ PEHLİVAN: BENİM İÇİN BU DURUM BİR DEJAVUDUR

Pehlivan savunmasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

* Bugün Fetullahçı gladyonun yıkımının en önemli bir yıl dönümünden birisini kutladık.

* Bundan 9 yıl kadar önce buradaki avukatlarla birlikte bu adliyede toplanmıştık. Çünkü OdaTV davasının ikinci dalgası yapılmıştı.

* Benim için bu anlamda bu durum bir dejavudur.

* Bundan 9 yıl önce sadece gazetecilik yaptığım için tutuklandıysam, şu anda da gazetecilik yaptığım için karşınızdayım.

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