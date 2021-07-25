CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gece yarısı gündemi sarsacak açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Avrupa ülkeleriyle 'kirli pazarlık' yapmakla suçladı. Kılıçdaroğlu Nagehan Alçı'ya da isim vermeden yanıt verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #chp #rüşvet #sığınmacılar #mülteciler #nagehanalçı #kılıçdaroğlu #afgansığınmacılar #ajgan #siyaset #polemik #politika
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu’ndan gece yarısı gündemi sarsacak ‘rüşvet’ açıklaması! Nagehan Alçı’ya olay cevap!