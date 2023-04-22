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22 Nisan 2023
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Kılıçdaroğlu’ndan gençlere ’14 Mayıs’ mesajı

Alaturka Online
Alaturka Online

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabında bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

*Gençler, 14 Mayıs akşamında ne yapacağınızı şimdiden iyi düşünün. Artık kamyonet kasasında gezerek kutlama mı yaparsınız, yoksa hoparlörden son ses şarkılar açıp dans mı edersiniz orası size kalmış.

*Size söz veriyorum. Güzel ülkemize yine baharlar gelecek ve 14 Mayıs akşamında bu başarımızı hep beraber kutlayacağız. Hadi bakalım. Aldım verdim kabul ettim. Oldu.

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