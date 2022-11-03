Kılıçdaroğlu’ndan gençlere: O parayı size Bay Kemal bulup getirecek

İngiltere’den gençlere seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Evreni değiştirmek için de elimden geleni yapacağız. Ayrıca ürettiklerinizi satacaksınız. Ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz. Emeğiniz para edecek. Çünkü hiçbirinizin yeri sokaklar değildir. Hepinizin yeri girişim evleridir. O parayı da size Bay Kemal bulacak. Size getirecek. Müsterih olun” dedi.

İngiltere‘nin başkenti Londra’da ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ScaleSpace ortak ofisinde yatırım şirketi Blenheim Chalcot’u ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından video paylaşarak gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “3 sanayi devrimini kaçırdık. Dördüncüsünü kaçırma lüksümüz yok. Bu dördüncü sanayi devriminin makinesi insan, yakıtı ise bilgi. Yani her şey sizsiniz. Sizin yaratıcı enerjiniz ve çarpıcı düşünceleriniz. Biliyorum kolay değil ama imkansız da değil. Vallahi de biz bunu birlikte yapabiliriz.

* Öncelikle dördüncü sanayi devrimine yetişmemiz için bağlı kalmalı ve hızlı olmalıyız. Saniyede 1 gigabit internet hızına çıkarmamız lazım ülkemizi. Saniyede dizi, film indirebilirsiniz.

* Boşverin siz siyasetin kısır tartışmalarını. Onları biz siyasiler yapmaya devam edeceğiz. Ama aynı zamanda evreni değiştirmek için de elimden geleni yapacağım. Öğreneceksiniz. Beraber yapacağız.

* Ayrıca ürettiklerinizi satacaksınız. Ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz. Emeğiniz para edecek. Çünkü hiçbirinizin yeri sokaklar değildir. Hepinizin yeri girişim evleridir. O parayı da size Bay Kemal bulacak. Size getirecek. Müsterih olun.”

KASIM AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu’nun Londra’daki ziyaretlerine University of the Arts London ziyaretiyle devam etmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde ise Türk Öğrenciler ile Buluşma gerçekleştirecek.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada kasım ayını işaret ederek, “Halkımızdan ricam sabırla Bay Kemal’i beklesinler. Kasım’ı beklesinler. Çok ama çok güzel şeyler açıklayacağım” demişti.

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