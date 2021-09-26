Kılıçdaroğlu’ndan gençlere seçim mesajı: Türkiye’nin kaderini değiştireceksiniz

İzmir’de gençlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki seçimlerde 6 milyon 300 bin genç sandığa gidecek ve oy kullanacak. Kullanacağı oyla Türkiye’ye demokrasiyi, özgürlüğü getirecek. Türkiye’nin önündeki bütün engelleri sizler kaldıracaksınız. Buna yürekten inanıyorum. Dünyayı değiştiren sizsiniz, Türkiye’yi de değiştiren sizler olacaksınız” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Gaziemir’de Oyun Girişimciliği Merkezi Açılışında gençlerle bir araya geldi. Düzenlenen oyun turnuvaları hakkında bilgi de alan CHP lideri Kılıçdaroğlu ardından Kule İzmir açılışına katıldı.

GENÇLERE SEÇİM MESAJI

CHP Gençlik Kolları’nın da katıldığı açılışta Kılıçdaroğlu’na “Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı. Kılıçdaroğlu sloganlara “Benim umudum da sizsiniz” diye yanıt vererek şöyle konuştu:

“Sizler Türkiye’nin kaderini değiştireceksiniz. Önümüzdeki seçimlerde 6 milyon 300 bin genç sandığa gidecek ve oy kullanacak. Kullanacağı oyla Türkiye’ye demokrasiyi, özgürlüğü getirecek. Türkiye’nin önündeki bütün engelleri sizler kaldıracaksınız. Buna yürekten inanıyorum.”

“TÜRKİYE’Yİ DE DEĞİŞTİREN SİZLER OLACAKSINIZ”

Gençlere, “Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın” diye seslenen Kılıçdaroğlu, “Dünyayı değiştiren sizsiniz, Türkiye’yi de değiştiren sizler olacaksınız” dedi.

CHP liderine ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti.

OYUN ALANINDA KOZLARINI PAYLAŞTILAR

Ali Öztunç ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, yeni fuar alanındaki İzmir Oyun Festivali’nde oyun konsolunun başına geçerek kozlarını paylaştı. Oyunun galibi Mustafa İduğ, “Başkanım kol bozuktu” mesajıyla Ali Öztunç’a göndermede bulundu.

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