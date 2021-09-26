Kılıçdaroğlu’ndan Hatay’da Suriye mesajı

Hatay Expo Lansmanı’nda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Suriyeli kardeşlerimize kızmayacağız, onları buraya getirenlere kızacağız. Suriyeli kardeşlerimizin ne kabahati var? Ama göreceksiniz. İnşallah iktidarımızda Suriyeli kardeşlerimizi, onların gönül rızası ile kendi ülkelerine göndereceğiz” dedi.

Can ÇAPAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkanlarının da bulunduğu 2021 Hatay Expo Lansmanı’na katılarak konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı yürekten kutladığını ifade ederek başladığı konuşmasında, “Kenti tanıtmak öncelikle belediye başkanlarına düşer. Bu kent sıradan bir kent değildir. Bu kentin tanıtımı için belediye başkanımızın gösterdiği çaba takdire değerdir” dedi.

“SURİYELİLERİ KENDİ ÜLKELERİNE GÖNDERECEĞİZ”

Suriyeli sığınmacıların durumuna da değinen Kılıçdaroğlu’nun konuşması şöyle devam etti:

* Zaman zaman şikayet edilir Suriyeli kardeşlerimizden. Suriyeli kardeşlerimize kızmayacağız, onları buraya getirenlere kızacağız. Suriyeli kardeşlerimizin ne kabahati var?

* Ama göreceksiniz. İnşallah iktidarımızda Suriyeli kardeşlerimizi, onların gönül rızası ile kendi ülkelerine göndereceğiz.

* Suriye’de barışı sağlayacağız. Suriye’de huzuru sağlayacağız. Bütün bunların hepsini gerçekleştirme azim ve kararlılığındayız.

* Öncelikle Suriye ile barışacağız. Bütün komşularımızla barışacağız. Karşılıklı büyükelçiliklerimizi açacağız.

* Döneceğiz Avrupa Birliği’ne diyeceğiz ki, ‘Suriyeli kardeşlerimizin Suriye’de evleri, yolları, okulları, hastaneleri, kreşleri yok. Bunların yapılması lazım. Bunların tamamını yapacağız.’

* Bu kardeşlerimizin güvenceye de ihtiyaçları var. O güvenceyi de sağlayacağız. Kendi ülkelerinde huzur içinde yaşayacaklar.

* Hatay’daki iş dünyasına, Gaziantep’teki iş dünyasına diyeceğiz ki ‘Oralarda yatırımlar’ yapın. Teşvik edeceğiz.

* Onlardan istediğimiz yaptıkları yatırımların karşılığında elde ettikleri dövizleri kendi ülkelerine getirmeleridir.

LÜTFÜ SAVAŞ: AKDENİZ’DEN FAYDALANAMIYORUZ

Törende konuşma yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş ise kentin sorunlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

* Hatay’ımız için ne yaparız diye çok çalıştık. Baktık ki özellikle son 10 yılda Suriye meselesi, bununla birlikte günde 250 tane TIR’ımızın ihracatının durması, Mısır ile karayolu anlaşmamızın iptal edilmesi, üstüne pandemi, gerçekten de ihracatçımızı, çiftçimizi, esnafımızı, dar gelirlimizi ve iş adamlarımızı geriye götürdü.

* ‘Bildiğiniz bütün yollar tükenmişse ya yeni bir yol açacaksınız, ya yeni bir yol bulacaksınız’ dedik. Biz yeni bir yol bulmak ve yeni bir yol açmak üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak yola çıktık.

“HATAY BUNU HAK ETMİYOR”

* Bizim bir HADO projemiz var. Nihayetlendirdik. Şu anda Kıbrıs’ın açılmasını bekliyor. Kıbrıs’tan sonra Lübnan, belki Mısır, belki Antalya, belki İzmir’e kadar uzanacağız.

* Akdeniz’de Türk bayrağı ile gemilerimiz insan taşıyacak, yük taşıyacak, belki araba taşıyacak. Düşünebiliyor musunuz, 1870’lerde Fransızların gemileri turist getirmişler İskenderun limanımıza. Mısır’a kadar uzanmışlar. Beyrut’a gitmişler. Bizler Akdeniz’den faydalanamıyoruz. Daha fazla faydalanacağız.

“Hatay, bunu hak etmiyor. Daha iyisini hak ediyor” diyen Savaş, “Biz Hatay ile ilgileniyoruz. Ben biliyorum ki sayın genel başkanımız ‘Türkiye daha iyisini hak ediyor’ diyecektir” ifadelerini kullandı.

EXPO 2021 Hatay Lansmanı konuşmaların ardından Medeniyetler Korosu’nun konseri ile devam etti.

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