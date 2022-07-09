Kılıçdaroğlu’ndan HDP’li Buldan’a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı telefonla arayarak, babası Halis Yüzer’in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
CHP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı telefonla arayarak, babası Halis Yüzer’in (78) vefatı nedeniyle taziyede bulundu.
Dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Halis Yüzer’e Allahtan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Halis Yüzer’in cenazesi 10 Temmuz Pazar günü İstanbul’da defnedilecek.