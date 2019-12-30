Kılıçdaroğlu’ndan iki partiye ziyaret

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Alaturka Online
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Kılıçdaroğlu’ndan iki partiye ziyaret – Güncel haberlersearch-icon-whitesocial-facebooksocial-twitteraplusaminusenvelopeprintermoresocial-facebooksocial-twittersocial-whatsappmore

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 16.00’da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, saat 17.00’de ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu’ndan iki partiye ziyaret

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