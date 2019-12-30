HaberlerGündem Kılıçdaroğlu’ndan iki partiye ziyaret Yazan: Alaturka Online - 30 Aralık 2019 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Kılıçdaroğlu’ndan iki partiye ziyaret – Güncel haberlersearch-icon-whitesocial-facebooksocial-twitteraplusaminusenvelopeprintermoresocial-facebooksocial-twittersocial-whatsappmore DAHA FAZLA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 16.00’da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, saat 17.00’de ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek. AYRINTILAR GELECEK