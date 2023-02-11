Kılıçdaroğlu’ndan iktidara çağrı: Çadır sorununu çözün

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte deprem felaketinin etkili olduğu illerden Malatya’da açıklamalarda bulundu.

DENİZ BAYKAL İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Depremde bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşmasına bu sabah hayatını kaybeden CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Kılıçdaroğlu, “Acı günler yaşıyoruz. Bu sabah acı bir haber daha aldık. Genel başkanımız Deniz Bey’i kaybettik. Son derece üzüntülüyüm. Bu ülkenin huzura kavuşması için, bu ülkede demokrasinin gelişmesi için, hakkın, hukukun ve adaletin aranması için büyük çaba harcayan genel başkanımızı yitirmenin büyük üzüntüsü içindeyim. Allahtan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, CHP’lilere ve bütün vatandaşlarımızın başı sağ olsun.” dedi.

“İNSANLAR SOĞUKTAN BÜYÜK BİR ACI ÇEKİYORLAR”

Deprem bölgelerinde büyük sıkıntıların olduğunu, en temel sorunun ise çadır olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

*Hava gerçekten çok soğuk. Kişilere yerleri açıyorlar ama dışarıda kalan, arabada kalan çok sayıda Malatyalı var. Malatyalıların büyük kısmının kentten ayrıldığı da ifade edildi.

*Çadır konusunda buradan açık çağrı yapıyorum. Bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. İnsanlar soğuktan büyük bir acı çekiyorlar. ‘Bize çadır gönderin’ diyorlar. Ben buradan Türkiye’de çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum.

*Sizin elinizde çadır stokunuz varsa lütfen bizim büyükşehir belediye başkanlarına ulaşın, kaç çadır varsa verin. Biz bunları satın alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz.

“AKIL ALACAK ŞEY DEĞİL”

Depremin üzerinden beş gün geçtiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Çadır sorunu çözülemiyorsa demek ki bir sorunumuz var. Nasıl oluyor da bu kadar hazırlıksız davranabilirler. Akıl alacak şey değil. İnsanları soğuğa mahkum etmek… Zaten depremin acısını yaşıyorlar, bir de böyle bir sorunla karşı karşıya kalmaları gerçekten üzüntü verici.” ifadelerini kullandı.

İKTİDARA ÇAĞRIDA BULUNDU: ÇADIR SORUNUNU ÇÖZÜN

Kılıçdaroğlu, hükümete çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

*Elbette ki Türkiye büyük, güçlü bir ülke, sorunları çözecek her türlü imkanı var ama maalesef koordinasyonsuzluk pek çok sorunu beraberinde getiriyor.

*Bu sorunlar konusunda da hükümete defalarca çağrı yaptım. Aslında benim seslenmem hükümetin, vatandaşın çektiği acıları duymasını sağlamak içindir.

*Vatandaşın derdini bilsin. Vatandaş çadır istiyor. Yahu bu ülkede çadır nasıl olmaz, çadır stokları nasıl olmaz, Kızılay’ın çadır stokları nerede, AFAD’ın çadır stokları nerede? Bunların bir şekilde önceden düşünülmesi, stokların hazırlanması gerekirdi.

*Bunların olmaması, ulaştıramaması büyük bir sorun. Buradan tekrar hükümete çağrı yapıyoruz. Lütfen bu sorunu çözün. Elinde çadır olan hangi işletme varsa bize bildirsin. Kaç çadır varsa biz bunları alacağız ve bütün deprem bölgelerine göndereceğiz.