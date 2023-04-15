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15 Nisan 2023
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Kılıçdaroğlu’ndan iktidara eleştiri: Aslında bu Sovyet rejimidir

Alaturka Online
Alaturka Online

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim turuna Bulgaristan’da devam ediyor. Bulgaristan’ın yaşayan soydaşlarla bir araya gelmek ve iftar yemeğinde buluşmak üzere giden Kırcaali kentine giden Kılıçdaroğlu, burada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

“SARAY, PARTİYİ DEVLETLEŞTİRDİĞİ İÇİN…”

Kılıçdaroğlu videoda şu ifadelere yer verdi:

“Türk dünyası politikası, Akdeniz politikası, dış politika ve savunma sanayii politikası, bunlar devlet politikalarıdır. Devlet politikası partilerden bağımsızdır çünkü devlet bakidir. Saray, partiyi devletleştirdiği için, dış politikayı şahsileştirdiği için algı yapıyor. Aslında bu Sovyet rejimidir. Parti, devletmiş gibi davranıyor.

“BAY KEMAL’DE DEVLET YİNE DEVLET OLACAK”

‘Bay Kemal gelince o duracak, bu duracak’ algısı yapıyorlar. Durmaz efendim durmaz. Bay Kemal’de devlet yine devlet olacak, parti de parti. Devlet ciddi olacak ciddi. Olması gerektiği gibi. Herkesin kapısında para dilenen, ‘ben ettim sen etme’ diyen bir Türkiye görmeyeceksiniz artık. Hiç merak etmeyin.”

“EVLAD-I FATİHANLARLA AKŞAM İFTARIMIZ VAR”

Kılıçdaroğlu videoya, “Kırcaali’den selamlar. Evlad-ı Fatihanlarla akşam iftarımız var…” notunu da düştü.

 

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