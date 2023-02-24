Kılıçdaroğlu’ndan iktidara seçim tepkisi





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından saat 22.33’te yaptığı paylaşımda “27 dakika sonra burada buluşalım” diyerek saat 23.00’te açıklama yapacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu, saat 23.03’te internet bağlantısında sorun yaşadığını aktararak “Türkiye’nin bu internetini de düzelteceğiz, söz. 10 dakika sonra görüşmek üzere” mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğlu, saat 23.11’de ise beklenen açıklamayı yaptı. Videolu açıklamasında iktidara seçim konusunda tepki gösteren Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir” notuna yer verdi.

“SARAYLILAR MÜTEVAZİ LOKMALARIMIZI BOĞAZIMIZA DİZDİ”

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* “Bu akşam size birkaç konuda seslenme ihtiyacı duydum. Affınıza sığınarak birkaç dakikanızı alacağım.

* Çok zor bir zaman sürecinden geçiyoruz ve hepimiz acımızı farklı şekillerde yaşıyoruz. Günlerdir depremi konuşuyoruz. Depremle yatıyoruz, depremle kalkıyoruz. Aklımız hep bölgede. Doğru düzgün uyuyamıyoruz. Boğazımızdan geçen her lokmanın vicdan azabını çekiyoruz. Lokma ya, lokma.

* Saraylılar mütevazi lokmalarımızı boğazımıza dizdi. İçimizde çok fazla acı birikti. Bir insanın kaldıramayacağı kadar acı. Ancak ne zaman işler bundan daha kötüye gidemez diye düşünsek daha da kötüye gidebileceğini her yıl bize gösterdiler. Bugün kaybettiklerimiz için kederliyiz ama açık konuşalım, sevdiklerimiz için de çok kaygılıyız. Daha da kötü olursa diye düşünüp duruyoruz.

* 84 milyonluk koca bir ülke, ruhsal olarak o enkazın altında kaldı. Bakın unutuyoruz ama günlerdir bu yaşadığımız felaketin yükünü küçük çocuklarımızın omuzlarına da yükledik. Anne-babalarının düştüğü hali gördüler. Onların çaresizliğini gördüler.

“İNSANLAR MOLOZLAR ALTINDA CAN ÇEKİŞİRKEN SEÇİM STRATEJİSİNİN TELAŞINA DÜŞTÜ”

* Genç anne ve babalara sesleniyorum. Biliyorum, çok zor. Başta yapamadık ama en azından bu saatten sonra çocuklarımızın yanında ne konuştuğumuza, ne izlediğimize dikkat etmemiz lazım. Ki onların taze zihinlerinde daha büyük yaralar açmayalım.

* Peki bütün bunlar olurken Saraylılar ve karanlık propaganda başkanlığı ne yaptı? Ben söyleyeyim. Oturup seçim kampanyasını nasıl değiştireceğini düşündü. 20 yıldır deprem konusunda hiçbir şey yapmayan bu iktidar, insanlar molozlar altında can çekişirken yeni acılardan siyasi rant devşirmenin yani yine seçim stratejisinin telaşına düştü.

* 100 milyon tonluk yığını varken, o molozların altında insanımız cansız yatarken, asbest varken, zehir varken, toz varken onlar konut pazarlama işine giriştiler. Çünkü tek dertleri seçim… Varsa yoksa seçim…

* ‘Türkiye Yüzyılı’ sloganından ‘Yüzyılın Felaketi’ sloganına geçişleri, emin olun göz kırpması süresinde oldu. Vallahi hiç de utanmadılar. Dünyanın bu yüzyılı bizim iddiasıyla yola çıkan bu zevat, depremin 19’uncu gününde hala vatandaşına çadır götüremedi çadır. COVID-19 sırasında beş maskeyi dağıtamadı. Orman yangınında uçak kaldıramadı ve doğal olarak ekonomiyi batırdı. Türkiye’nin yüzyılı oldu mu size felaketin yüzyılı. Evet, oldu.”