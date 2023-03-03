Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama

İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adaylığı kararı sonrası Ankara’da baş döndüren hareketlilik…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını veto ettiklerini açıklayan İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “İYİ Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir” sözleri sonrası ilk değerlendirme CHP kanadından geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yaptı: Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak.

TBMM’de TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşen Kılıçdaroğlu’nun parti genel merkezine geçtiği ve CHP MYK’nın olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

Akşener, bugün yaptığı konuşmanın sonunda CHP’li büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, “Millet sizi göreve çağırıyor” dedi.