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5 Nisan 2023
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Kılıçdaroğlu’ndan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Alaturka Online
Alaturka Online

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi’ne sığınanlara ses bombası, cop ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. Baskında 200 Filistinli gözaltına alındı. Olay sonrası abluka altındaki Gazze şeridinden İsrail yönüne roket atıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya baskınını lanetledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baskına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Filistinli kardeşlerimize karşı Mescid-i Aksa’da gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu zulmün artık son bulmasını diliyorum, daima yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum.” ifadesini kullandı.

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