Kılıçdaroğlu’ndan İzmir’in kurtuluş yıl dönümü mesajı

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Kurtuluş yıl dönümü coşkusu yaşayan güzel İzmir halkını saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı.

Sosyal medya paylaşımında bulunan Kılıçdaroğlu, “İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Kurtuluş yıl dönümü coşkusu yaşayan güzel İzmir halkını saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

İZMİR’DE FENER ALAYI’NA KATILACAK

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir’de saat 20.00’de İzmir Limanı’ndan başlayıp Gündoğdu Meydanı’nda tamamlanacak Fener Alayı’na katılacak. 20.45’ten itibaren de Gündoğdu Meydanı’ndaki İşgalden Kurtuluşa İzmir konulu teatral gösteriyi ve sonrasında Cumhuriyet Meydanı’nın Kordonboyu tarafındaki Tarkan konserini izleyecek.