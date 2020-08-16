Kılıçdaroğlu’ndan Joe Biden yorumu: Yedi aydır tepki vermediler, neden şimdi tepki veriyorlar?

CHP’nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu, “Önce şu soruyu sormak gerekiyor. 7 ay önce yapılan açıklama ortada dururken bu ülkenin Cumhurbaşkanı kimdi? Bu ülkenin sarayında kim oturuyordu, bu ülkenin Dışişleri Bakanı kimdi? Yedi aydır tepki vermediler, neden şimdi tepki veriyorlar? Biz CHP olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir Bu karakterden yola çıktık” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Beni üzen şey şu: Gerçekten de 7 ay önce söylenen bu sözlere Dışişleri Bakanı, Erdoğan’ın, Fahrettin Altun’un, kendi kadrolarının tepki vermemesi ve 7 ay sonra gündeme getirilmesi… Neden? Acaba yine birileri, ‘Bunu kullanın, deliğe süpürmeyin’ mi dedi_ Biz bunu merak ediyoruz” ifadesini kullandı.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu: “Yedi aydır tepki vermediler, neden şimdi tepki veriyorlar? Yedi ay sonra bunun Türkiye’nin gündemine getirilmesi neden? Acaba yine birileri, ‘Bunu kullanın, deliğe süpürmeyin’ mi dedi?” pic.twitter.com/3ujMFYPHdF — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) August 16, 2020

​Ne olmuştu?

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti’nin başkan adayı olan Joe Biden’ın 19 Ocak’ta New York Times (NYT) yayın kuruluna verdiği söyleşide söylediği sözler Türkiye’de gündem oldu. Biden, söz konusu söyleşide, “Erdoğan bir otokrattır, yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak” ifadesini kullandı.

Muhalefete desteğini açıkça belirten Biden, “Erdoğan’ı mağlup edin. Darbeyle değil, seçim süreciyle” dedi.