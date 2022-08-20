Kılıçdaroğlu’ndan KA.DER’e çağrı: Daha çok kadın milletvekili çıkaralım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Aile Destekleri Sigortası projemiz kapsamında kadınların ekonomik özgürlüğe kavuşmasını sağlayacağız. Kadın istihdamını artırmak için teşvikler uygulayacağız. Kadının üzerindeki bakım yükünü almak için kreş sayısını arttıracağız. Bu aydan itibaren kadın üyelerimizden aidat almaya son verdik, örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldırmaya çalışıyoruz” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, KA.DER yöneticilerini CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya getirdi.

KA.DER yöneticileri kadınlar için yapılan projelere önem verdiklerini vurguladı.

“KADINLARIN EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Ev kadınlarına ve çiftçi kadınlara özellikle yoğunlaşmak gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

*Aile Destekleri Sigortası projemiz kapsamında kadınların ekonomik özgürlüğe kavuşmasını sağlayacağız. Tarım sektöründe çalışan kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini yatıracağız, böylece vakti geldiğinde emeklilik hakkı elde edecekler.

*Herkes doğduğu yerde doyabilecek, çiftçi köyünde refah içinde, huzur içinde yaşayacak. Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getireceğiz.

*Ayrıca boşandıktan sonra ekonomik güçlük yaşayan kadınlar için ‘Yeni Başlangıçlar Fonu’ oluşturacağız. Kadın istihdamını artırmak için teşvikler uygulayacağız. Kadının üzerindeki bakım yükünü almak için kreş sayısını arttıracağız.

“EŞİTSİZLİK ORTADAN KALKMALI”

KA.DER Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu ise en önemli taleplerinin siyasette eşit temsil olduğunu söyledi.

Karaoğlu, şöyle konuştu:

*Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hiç kadın milletvekili çıkarmayan 20 il bulunuyor. Bu iller; Kırklareli, Karabük, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Burdur.

*Biz bu kentlerin il ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek, farkındalık çalışması yürütmek istiyoruz.

*Bu konuda sizin desteğinize ihtiyacımız var. CHP çok köklü bir parti ve Türkiye için kritik bir öneme sahip. Birlikte hareket ederek bu eşitsizliği ortadan kaldırabiliriz.

“KADINLARIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜNÜ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Kılıçdaroğlu, kadınların örgütlenmesini ve kendi adaylarını çıkarması gerektiğini söylerken Meclis’te eşit temsil için yasa teklifi hazırladıklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

*Biz kadınların Meclis’te eşit temsili için yasa teklifi hazırlayan bir partiyiz. Eşitlikten yanayız. Fakat bu illerin bazılarında CHP’nin hiç milletvekili yok. Kadınları örgütleyin. Kadınlar örgütlü gücüyle kendi kadın adaylarını çıkarsın, aday olmaya hak kazansınlar.

*Lütufla değil, irade ortaya koyarak milletvekili olabilirler. Örgütlenme sürecine katkı koyun. Son seçimlerde kadın muhtar sayısındaki artış ne kadar umut vericiydi…

*Milletvekilliği için de aynısı olabilir. Kadınların örgütlü gücünü çok önemsiyoruz. Bu aydan itibaren kadın üyelerimizden aidat almaya son verdik, örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldırmaya çalışıyoruz.

“ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ”

Belediye hizmetlerinin kadın örgütlenmesi üzerindeki olumlu etkisine değinen Kılıçdaroğlu,

şöyle konuştu:

*İllerin kültürel yapıları çok önemli. Erzurum’da bir kitap kafe açılmasını istemiştim. Bir belediyemiz sayesinde Erzurum’da açılan kitap kafe gençlerin ve kadınların uğrak noktası oldu.

*Özellikle genç kadınlara istihdam sağlayan bu kafede gençler çayını, kahvesini içip kitabını okuyabiliyor. Şanlıurfa’da, Aksaray’da, Kayseri’de, kısacası ülke genelinde bu uygulamayı yaygınlaştıracağız.

“AKP GİDECEK EŞİTLİK GELECEK!”

Nazlıaka ise kadınların karar mekanizmalarında yer almaları için çalıştıklarını ve 6’lı masanın kadın politikalarından sorumlu yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Nazlıaka, şöyle konuştu:

*Hayatın her alanında kadın temsilini arttırmamız ve daha fazla kadını karar mekanizmalarına taşımamız lazım. Bunun için altılı masanın kadın politikalarından sorumlu yöneticileriyle zaman zaman görüş alışverişinde bulunuyoruz.

*Kadın dernekleriyle sımsıkı kenetleniyoruz. Partimizdeki kadın üye oranını yükselttik. Her hafta il ve ilçe başkanlarımıza eğitimler vererek daha fazla kadını siyasette etkin kılma çalışmaları yürütüyoruz.

*Öncelikli hedefimiz; ‘Şuradan iki kadın vekil gelsin şöyle sembolik olarak’ diyen, kadın siyasetçiyi ‘sembol’ gibi gören anlayışı değiştirmek. Eşit bir Türkiye kurmak. AKP gidecek, eşitlik gelecek!

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