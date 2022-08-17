Kılıçdaroğlu’ndan, kendisini eleştiren o pankarta yanıt: Birileri panik içinde

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Yalova’da karşılaştığı yoğun ilgi nedeniyle esnaf ziyaretini yarıda bırakarak caddede toplanan vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu’nun vatandaşlara hitabı sırasında bir apartmana pankart açıldı. Kalabalığın tepkisine neden olan pankart hakkında Kılıçdaroğlu, açıklamada bulundu.

Halil ATAŞ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova’da esnaf ziyareti sırasında vatandaşların yoğun ilgisi sonrası esnaf ziyaretini yarıda bırakarak cadde üzerinde vatandaşlara hitap etti.

Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede kim çalışıyorsa, kim üretiyorsa , kim alın teri döküyorsa onların kazanması lazım. Onların kaybettiği, sadece tefecilerin kazandığı bir düzeni hep beraber değiştireceğiz. Bu düzeni değiştirmede en büyük güvencem sizlersiniz. Beraber olacağız, birlikte olacağız, birlikte mücadele edeceğiz.” dedi.

KONUŞMASI SIRASINDA PANKART AÇILDI

Kılıçdaroğlu’nun vatandaşlara hitabı sırasında bir apartmana “Bay Kemal Yalova Belediyesi’nden çalınan 23 milyon lira nerede?” yazılı pankart asıldı. Alanda toplanan vatandaşlar pankarta “yuh” sesleriyle tepki gösterirken, kalabalık arasından bazı kişilerin pankarta karşılık olarak, “128 milyar dolar nerede?” diye bağırdı.

“BAY KEMAL, HER KURUŞUN HESABINI VERİR”

Vatandaşları sakin olmaya davet eden Kılıçdaroğlu açılan pankarta ilişkin şu ifadeleri kullandı:

*Bay Kemal, her kuruşun hesabını verir, her kuruşun hesabını vermek isteyen kişi televizyonda karşıma çıkar ve hesabını sorar. Hiç meraklanmayın. Bu korkunun eseridir.

*Hiç kimse unutmasın, geliyor gelmekte olan. Bu ülkede adalet istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Demokrasi istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Hükümetin topladığı vergilerin hesabının millete verilmesini istiyorsanız, bize katılacaksınız.

*Bu ülkede hak, hukuk, adalet olsun istiyor musunuz? Bize katılacaksınız, beraber yürüyeceğiz.

“BİRİLERİ KORKUYOR, BİRİLERİ PANİK İÇİNDE”

*Demokrasinin ayak sesleri geliyor. Özgürlüğün ayak sesleri geliyor, hakkın hukukun, adaletin ayak sesleri geliyor. Birileri korkuyor, birileri panik içinde. Hiç ama hiç sizi üzmesin onlar, Allah’ın izniyle hep birlikte, hep beraber mücadele ederek haramilerin saltanatını yıkacağız.

*Bu ülkeye haramiler değil, bu ülkeye demokratlar lazım. Bu ülkeye soyguncular değil, bu ülkeye özveride bulunan politikacılar lazım. Bu ülkeyi soyanlar değil, bu ülkeye alın terini katık olarak kullanan siyasetçiler lazım, bunu yapacağız.

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