Kılıçdaroğlu’ndan Kıbrıs mesajı

Yazan:
Alaturka Online
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümünü ve KKTC’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

“ŞEHİTLERE RAHMET, GAZİLERE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Şehitlere rahmet, gazilere şükranlarını sunan Kılıçdaroğlu, “Dönemin Başbakanı, Genel Başkanım Bülent Ecevit’i, dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı ve KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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