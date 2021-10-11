CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #chp #receptayyiperdoğan #temelkaramollaoğlu #saadetpartisi #sondakika #erdoğan #kılıçdaroğlu #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu’ndan korkutan açıklama! “Daha neler olacak neler…”