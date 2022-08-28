Kılıçdaroğlu’ndan ‘küçük yatırımcı’ açıklaması: Telafi edilecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller.” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker‘in SPK’da yaşanan rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

“HEPSİ MİLLET DÜŞMANI”

24 Ağustos’ta yaptığı videolu paylaşımı yeniden paylaşan Kılıçdaroğlu, “Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller.” dedi.

Kılıçdaorğlu, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“ERDOĞAN NAS ALGISI YAPIYOR”

“Bugün size partimizden sesleneyim dedim. Bazı meseleler var. Göründüğü gibi değil bu meseleler. Sizin de bilmenizde var. Önce bu faizler meselesini konuşalım. Dünya faizleri yukarı çekiyor, Merkez Bankamız faizi indiriyor. Erdoğan da ‘nas’ algısı yapıyor. Ben size olan biteni çok basit bir dille anlatayım. Faiz artıran ülkeler, yatırımcıları ve dolayısıyla dövizi kendi ülkelerine çağrıyor. Faiz düşürenler de haliyle yatırımcıya ve dövize ‘gelme’ demiş oluyorlar.

-Açıkça söylemek gerekirse dışarıdan gelmesi zaruri olan dövize ulaşmamızı bizzat Merkez Bankamız zorlaştırıyor. Yani dövizi kıt hale getiriyor. Peki sonrasında ne oluyor? Türk lirasının değeri düşüyor, dövizin fiyatı artıyor. Sonra Merkez Bankası, ilan ettiği bu düşük faiz oranıyla bankalara kredi veriyor. Veriyor da paralelde piyasada yatırımcı kıtlığı oluştuğu için para diğer ülkelere yönelmiş oluyor. Piyasada kıt olan her ürünün fiyatı artar ya, kredi de bir ürün. Onun da fiyatı artıyor.

“HAYATTA KALMAK İÇİN KREDİ ALMAK ZORUNDA OLAN KİTLENİN SON PARASINI ALIYOR”

-Banka bakıyor piyasa şartlarına, bu ürünün fiyatı artıyor. Ucuza aldığını size piyasa fiyatına satıyor. Doğal bir şey bu. Peki sonuç? Bankalar için yüzde 400 kâr artışı, sizler için sefalet. Ne yapmış oluyor Erdoğan? Ekonomik olarak en savunmasız kitlenin, hayatta kalmak için kredi almak zorunda kalan kitlenin son parasını da alıyor ve varsıllara veriyor. ‘Nas’mış! Allah aşkına, Erdoğan kim, nas kim?

“BU ŞİRKETLER TEFECİDİR, MAFYADIR”

-Faizler arttıkça ödeme şansı kalmayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Bu da bir başka soru. Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Öyle varlık dendiğine de bakmayın. Kılıf o kılıf. Bu şirketler tefecidir, mafyadır. Kârı yüzde 400 artmış o bankalar, kazandıklarıyla yetmeyip, en garibanın borcunu tefeciye satıyor. Garibanın ne hali varsa görsün diyorlar.

-Şimdi bu tefeci şirketler, telefon açıp tehdit edeceklerdir fakiri fukarayı. Hadi bu saray iktidarının ne olduğu ortada. Ama bu bankalara ben ne diyeyim? Fakirin borcunu tefeciye satanlarla bir hesabımız olmayacak mı?

-Sevgili halkım, şunu anlaman çok önemli. Kılıçdaroğlu sadece beşli çeteyle masaya oturmam demiyor. Bu sisteme su taşıyan hiç kimseyle masaya oturmam diyor. Erdoğan’ın gemisine binip, halkımızı soyup soğana çeviren herkesle benim bir derdim var. İşte bundan dolayı sürekli bir Kılıçdaroğlu propagandasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz.

-Bazı sermayedarlar da geleceği planlamak ve bu kirli düzeni sürdürmek istiyorlar. Dertler, ülkenin geleceği değil. Dertleri, bu kazançlarını ve bu kirli sistemi devam ettirmek. İktidar değişse de sistemin devamlılığını sağlamak. Kirli kirli oyunlar, finanse edilen troller. Bunu sadece AKP yapıyor zannetmeyin.

“SİZİN DESTEĞİNİZİ ALACAĞIMA SİYASETİ BIRAKIR GİDERİM”

-Bu kirli odaklar, hem anket şirketleri hem de trol ağları ile medya üzerinden sürece dahil olmak istiyorlar. Benim derdim sadece bu saray iktidarıyla değil. Benim derdim, bu halkı fakirleştiren herkesledir. Benim için hepsi millet düşmanıdır.

-İster beşli çete olsun, ister finans devleri, ister varlık mafyacıklar, ister zengin dernekleri olsun. Bay Kemal için hepiniz aynısınız. Halkın ekmeğine dokunduysanız, sizlerle oturmam. Sizlerle asla ve asla pazarlık yapmam. Sizin desteğinizi alacağıma siyaseti bugün bırakır giderim. Halktan çalınanı telafi etmem için önce sizin soyduklarınızı tahsil etmem lazım. Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım. Buradan hepsine sesleniyorum. Hem nalına, hem mıhına, ‘hadi oradan’ diyorum!

“BORÇLARI ÖDEMEYİN” ÇAĞRISI

-Halka seslenen Kılıçdaroğlu,” Bu borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler, tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, bunlar mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin! Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım, ödemeyin!

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