CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesince EGO 3. Bölge Yerleşkesi'nde düzenlenen "Hasret Sona Eriyor: Başkent Yeni Otobüsleri ile Buluşuyor" programına katıldı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #chp #mansuryavaş #ankara #gündem #haber #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’a: Bu memleketin çılgın adamlara değil akıllı adamlara ihtiyacı var!