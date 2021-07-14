Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ı duygulandıran konuşma

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Parkı’nda Başkent Spor Zirvesi düzenledi. Birçok milletvekilinin katıldığı etkinlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birer konuşma yaptı.

KILIÇDAROĞLU: SPOR İÇİN YEŞİL ALANLARA İHTİYACIMIZ VAR

Kılıçdaroğlu konuşmasında sporun önemine vurgu yaparak, “Artık uluslar yumuşak güç dediğimiz bir kavramı geliştirdiler. Yumuşak güç, yani Türkiye’nin bütün dünyada sesinin duyulmasını sağlayan bazen bir spordur, bazen bir romandır, bazen bir filmdir…Bayrağımızın göndere çekilmesi demek, hepimizin gururla o bayrak yukarıya doğru giderken, İstiklal Marşı’mız söylenirken hepimizin gözleri dolar. Biliriz ki o başarı sıradan bir başarı değildir. O başarının arkasında büyük bir güç vardır, emek vardır, alın teri vardır. Spor yapmak için yeşil alanlara ihtiyacımız var. Ankara beton ormanına dönüştü. Yeşil alanlara ihtiyacımız var. Yeni alanlara ihtiyacımız var. Her yaştan insanın ihtiyacı var” diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ’I DUYGULANDIRAN KONUŞMA

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda Mansur Yavaş’ın ayağa kalkmasını ve kalabalığın alkışlamasını istedi. Mansur Yavaş ayakta alkışlanırken Kılıçdaroğlu, “O Ankara’yı gerçek anlamda Ankara yapacak, o Ankara’yı gerçek anlamda Mustafa Kemal’in Ankara’sı yapacak. O Ankara’yı gerçek anlamda çağdaş uygarlığın merkezi haline getirecek. O Ankara’yı aynı zamanda sporun merkezi haline getirecek. Buna inanıyorum. Hepinizin huzurunda sayın başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mansur Yavaş’ın duygusal anları görüntülere yansıdı.

YAVAŞ: BİR ŞEHİR SANATLA, BİLİMLE, SPORLA BULUŞTUĞU KADAR DEĞERİNİ ARTTIRIR

Mansur Yavaş ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

*Ankaramızda nüfusumuzun yüzde 30’u 15-34 yaş grubundaki gençlerden oluşuyor. 1 milyon 700 bin gencimiz var ve tüm gençlerimiz potansiyel sporcu adayıdır.

Ancak faal sporcu sayısının 50 bin civarı olduğunu üzülerek görmekteyiz. İl nüfusuna göre faal lisanslı sporcu sayısına baktığımıza maalesef Ankara 30. sırada yer alıyor. Bu durum, bizim daha kat edecek çok mesafemiz olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu nedenle hiç soluklanmadan çalışmalarımıza başladık.

*EGO spor bizim dönemimizde 35 branşta 8 bin faal sporcusu ile dünyanın en büyük spor kulüplerinden birisi haline geldi. ASKİ Spor’un yıllar süren başarı geleneğini bizim dönemimizde daha da yukarı taşıdık. Çok yakında 300 genç sporcu için de bir akademi kuruyoruz. Bir şehir sanatla, bilimle, sporla buluştuğu kadar değerini arttırır.

*Bizler 7’den 70’e kentimizde herkesin sporla buluşmasını hedefliyoruz. Haftanın 6 günü 20 parkımızda 7.30-11.00 saatleri arasında uzman antrenörlerimiz eşliğinde vatandaşlarımızla birlikte spor yapıyoruz. Bunun dışında yine hemşehrilerimizin spor yapmasına aracılık eden 220 amatör spor kulübümüze maddi destek sağladık. Bu destekleri her yıl sürdürmeyi planlıyoruz.

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