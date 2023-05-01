Kılıçdaroğlu’ndan milliyetçilik eleştirilerine sert yanıt

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçim çalışmaları için Manisa’ya gelen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı’nda miting yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı, Türk bayrakları ile süslenirken vatandaşların ellerindeki pankartlar dikkat çekti.

“TARİH YAZACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları söyledi:

* “Beraber birlikte yeni bir tarih yazacağız. Bu ülkenin huzuru barışı için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, güzel bir Türkiye için birlikte tarih yazacağız. Bunun için 14’ünde hep birlikte sandığa gidecek, oyumuzu kullanacağız. Özellikle gençler sizden söz istiyorum. Ayrışmadan beraber birlikte, arkadaşça, oyun havası içinde sandığa gidip huzurla oyumuzu kullanacağız. Bölünmeyeceğiz, ayrışmayacağız, birlikte demokrasiyi yeniden inşa etmek için sandığa gideceğiz.

* Dünya siyaset tarihine not bırakmış olacağız. Dünya siyaset tarihini yazanlar şunu diyecek ‘Türkiye’de otoriter yönetimi, Türkiye’ni gençleri sandığa giderek demokratik yollarla son verdi’ diyecekler. Gençlerin siyaset tarihine bırakacağı çok önemli bir armağan olacak. Beraber ve birlikte olacağız. Gençlerin dünya kadar sorunu var, üniversiteyi bitirmiş işsiz. Üniversitede okuyor kaygılı ve umutsuz. Bunları değiştirmemiz lazım.

* Kendi ülkelerinde çalışmak gibi bir onuru onlara yaşatmak lazım. Söz veriyorum, tüm köy okullarını yeniden açacağız. 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. 100 bin öğretmen demek 100 bin genç evladımızın okula başlaması demek. Dolayısıyla köylerde öğretmenimiz olacak, herkes gelecek öğretmene danışacak.”

ÜZÜM İÇİN 2 DOLAR SÖZÜ

Manisa üzümüne yönelik de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, üzümün en az 2 dolar olacağını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, “Sizin dünya çapında güzel bir üzümünüz var. Bunu da gayet iyi biliyorum. Üreticilerin sorunlarını biliyorum. En kötü olasılıkla kilosu iki doların altında olmayacak. Çiftçiyi ezdirmeyeceğiz, üreticiyi ezdirmeyeceğiz. Çünkü alın teri döküyor, onun alın terinin karşılığını vermemiz lazım. Çiftçiyi toprağa küstürürseniz hepimiz aç kalırız. Bunlar gidiyor Fransa’dan, Güney Amerika’dan buğdaydan tutun mısıra her şey dışardan geliyor. Bunların hepsini biz üretebiliriz, bizim insanımız kazanabilir. Yeni bir hamle başlatacağız. Üretim istihdam hamlesini başlatacağız. 5 yıl içinde Türkiye’nin çehresi değişecek. Bunların tamamını yapacağım” diye konuştu.

150 BİN TAŞERON İŞÇİYE KADRO SÖZÜ

Miting alanında kadro isteyen karayolları çalışanlarının pankartlarını gören Kemal Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerle ilgili de konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, “Endişelenmeyin, devlet taşeron işçi çalıştırmaz. Devlet kadrolu işçi çalıştırır.Eğer taşeron işçi varsa o devletin saygınlığına gölge düşürür. Aynı şey öğretmenler için var. Kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen ne demek. Taşeron devlette olmaz, onun mücadelesini uzun yıllardır veriyorum. Bir kısmı yapılmadı, yaklaşık 150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz, söz veriyorum. Bay Kemal sözü. Atanamayan uzman çavuşlar memuriyete atanmayı bekliyor. Genç yaşta ayrılıyor, iş bulamıyor. Bu insanları işsiz bırakıyoruz, bu sorunları da biliyorum. Devlet dediğiniz sosyal devlettir, fakirin fukaranın yanında duran devlettir. Sosyal devleti yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.

“MUTFAKLARDA YANGIN VAR”

Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi üzerinden eleştirilerini sürdürerek, “Şimdi deniyor ki ya bunlar iyi adamlar çalıyorlar ama iş yapıyorlar. Ya Allah aşkına herhangi bir esnafı düşünün. Kendi dükkanında çalan adamı çalıştırır mı? Çaldığın şey benim gelirim. Devleti yönetiyorlar, çalıyorlar ama iş yapıyorlar. Bu olmaz, bu kul hakkı yemektir ve buna izin vermek demektir. Çalmayan insanların iktidarını getireceğiz. Bunu gidin her yerde anlatın. Birisi efendim ne yapalım çalıyorlar ama iş yapıyorlar. Bir de çalmayan namusuyla iş yapan insan gelsin. 22 yıl yeter artık, bu millet soğana muhtaç edildi, Allah aşkına. Mutfaklarda yangın var. Ama hepsini çözeceğim. Bunların döneminde Türkiye soyuldu, 418 milyar doları hiç ettiler. O parayı son sentine kadar Türkiye’ye getireceğim. O beşli çetelerin burnundan fitil fitil getireceğim. Kimse endişe etmesin. Diyorlar ki bu parayı nasıl getireceksin. Bay Kemal bunların hepsini bilir. Bütçe nasıl yapılır, gelir nasıl toplanır. Onların hepsini biliriz. Efendim ‘Uluslararası mahkemeye gideriz de hakkımızı ararız’. Hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına evet demek. Alacağız parayı kendi ülkemize getireceğiz” diye konuştu.

“İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR”

Milliyetçilik üzerinden yapılan eleştirilere cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “Bizim milliyetçiliğimizi de sorguluyorlar zaman zaman. Bütün Manisa bilsin, bütün Türkiye, bütün dünya bilsin. Bizim 2 kırmızı çizgimiz var, bayrak ve vatan. Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir. Bir sürü yalanlar, bir sürü iftiralar. Yok masanın altı, yok masanın üstü, yok masanın yanı. Bunların hiçbirisine inanmayın.

* Çünkü 6 lider beraberiz, 6 lider halkın karşısına çıkıyoruz. Kul hakkı yemeyeceğim ve kul hakkı yedirmeyeceğim. Sizler gibi yaşıyorum. Benim sarayda yaşamak gibi bir derdim yok. Gazi Mustafa Kemal’in Çankaya’sına gideceğiz.”

YENİ SEÇİM MÜZİĞİ İLK KEZ DİNLENDİ

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını sonlandırırken yeni seçim şarkılarını da ilk kez Manisa’da dinletti. ‘Haydi’ isimli seçim şarkısıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “Bu akşam yeni bir müziğimiz başlayacak. 6 liderle beraber çektiğimiz, iki büyükşehir belediye başkanı ile çektiğimiz güzel bir müziğimiz var. İlk kez Manisa’da sunuyoruz” dedi.

“SAVAŞA MI GİDİYORUZ?”

Kürsüye çıkan Mansur Yavaş şunları söyledi:

* “Bir seçime gidiyoruz. Tanklar, toplar, tüfekler, gemiler gırla gidiyor. Acaba savaşa mı gidiyoruz? Sadece ve sadece Türkiye demokrasiye geçtiğinden beri kaç seçim yapıldıysa yenisi yapılacak. 21 yıldır güzel işler de yaptınız ama artık daha fazla güç sizi zehirledi. Son iki üç yıldır Türkiye’de yaşananlar, son zamanlarda yaptığınız tüm çalışmalar sonuç vermedi.

“SEÇİME GİRMEK SERBEST, KAZANMAK YASAK”

* Ekonomik olarak yapacak bir şeyiniz kalmadı. Sürekli olarak merkez bankası başkanını değiştiriyorsunuz, bakıyorsunuz onlar da yapamıyor. Eskisini çağırıyorsunuz, o da gelmiyor. Vereceğiniz sözlerin artık hükmü kalmadı. Tam böyle derken pespaye bir cümle, ‘bunlar bize seçimde darbe yapacaklar’. Allah Allah. Ne darbesi, bizim tek gayemiz var, sizi hükümetten indirip biz idare edeceğiz. Madem öyle sizi devirmeyeceksek, yerine biz geçmeyeceksek biz niye seçime giriyoruz? Ben bunları bilirim, seçime girmek serbest, kazanmak yasak. Bunların demokrasi anlayışı bu.

“RUSYA’YA O KADAR PARA VERİP ALDIĞINIZ S-400’LER NEREDE?”

* İHA’lar, SİHA’lar hangara gidecekmiş, neden gitsin? Camilere, okullara, askere siyaset girdi. Biz böyle dönem görmedik. O koltuğu bırakmamak için uğraşıyorlar. Rusya’dan o kadar para verip aldığınız S- 400’ler nerede? Sen tıktın hangara. Niye aldın hangara sokacaksan? Rusya’ya o zaman bedel ödediler de ondan. Gerçek gündem bunlar değil.

* Bir bakan çıktı dedi ki ‘kimi seçeceksiniz, seçildiği zaman sabahlara kadar şampanya içenleri mi şükür namazı kılanları mı’ dediler. İsteyen şampanyasını içer, isteyen şükür namazını kılar. Ama şunu söylemek istiyor. ‘Bizim alnımız secdeli, dindarız onlar değil’ diyerek oy istiyor. Sayın Bakan, Ankara’da bu jeliboncu kafanın israfkar çalıştığını, ihaleler yaptığını hepiniz biliyordunuz. Kul hakkına sesinizi çıkarmadınız. Hırsızlığı normal kabul ettirdiniz. Dine, İslam’a en büyük zararı siz verdiniz.

“TERÖRİST BAŞINI ÇIKARIRSANIZ SİZ ÇIKARIRSINIZ”

* Elinde silah olan her teröriste karşıyız, cumhuriyetin değerleriyle oynayan, bozmak isteyen, yok etmek isteyen herkese karşıyız. Adı HÜDA-PAR olur, PKK olur bizim için fark etmez. Terör terördür. Burnumuzun dibinde Amerika, Rusya gelmiş YPG-PKK’ya silahlı eğitim veriyor. Çünkü bizi bin yıldır bu coğrafyadan atmak istiyorlar. Bizi kimse atamaz, vatanımıza uzanan her türlü eli kırarız.

* İki de bir bunlar terörist başını dışarı çıkaracaklar diye öttürüyorlar ya, bizim çıkarmayacağımız kesin de yine çıkarırsanız siz çıkarırsınız. Üç sefer pişmanlık yasası getirdiler. Üçünde de dediler ki terörist başlarına da bu hakkı bir sefer verelim. CHP’li vekiller karşı çıktığı için geçiremediler. Şimdi kalktılar başımıza milliyetçi vatansever kesildiler. Artık bunlara inanacak halimiz yok.”

“VALLAHİ BİLLAHİ KENDİMİZİ MİLLETE ADADIK”

Ekrem İmamoğlu ise şunları anlattı:

* “6 liderin bir araya geldiği Millet İttifakı, Türkiye için muhteşem bir dönüm noktası olacak. Tek farkımız var, vallahi billahi kendimizi millete adadık. Partizanlık yok, bu seçim siyasi partilerin kazanacağı bir seçim değil. Bu seçim demokrasinin kazanacağı, hak, hukuk adaletin kazanacağı bir seçim bu. Bu seçim ekonomiyi yerle bir eden ne yazık ki ekonomiyi günü kurtarmayla yöneten, hiçbir şeyden haberdar olmayanların yerine liyakatli insanların yöneteceği bir dönem.

“MİLLETİN CEBİ KAZANACAK”

* Milletin cebi kazanacak. Eviniz bolluk bereket dolacak. Manisa gibi bir yerde üzümden incire, tütünden tüm ürünlere varıncaya kadar çiftçi kazanacak. Emekçi kazanacak, işçi kazanacak. Bu seçimde sanayici kazanacak, bu seçimde korkuyla iş yapan iş insanları kazanacak. Kapısında tehditkar bir hükümet dolaşmayacak.

“21 YILI HEBA ETTİK”

* Bu seçim dönüm noktası. Bu seçimde gençler kazanacak. Gençler, bu seçim sizin seçiminiz. Sizin önünüzdeki 25-30 yılın seçimi. Biz 21 yılı heba ettik. 25 bin dolar kişi başı gelir demişlerdi 2023’te, üçte birine gelemedik. Bizi çökerttiler, paramızı pul ettiler. Fakirlik, işsizlik, yoksulluk milletin belini büktü. Bu seçimde canına kıyılan Somalı madenciler kazanacak.

“HER ŞEYİ YAPACAKLAR”

* Bu seçimde her türlüyü hileye hurdaya başvurabilirler. Aklımıza gelmeyecek işleri yapabilirler. Neymiş, onlara oy verirsen milli irade, bize oy verirsen darbeci. Her şeyi yapacaklar. Allah’ın işine karışıyorlar, inançlı inançsız diye toplumu ayırmaya çalışıyorlar. Bizim dönemimizde herkes makbul, herkes muteber olacak.

“BU SEÇİMDE OYLARI BÖLDÜRTMEYECEĞİZ”

* Kimsenin inancına karışılmayacak. Benim inancımla ilgili laf etmeye kalkana hadi oradan derim. Benim milliyetçiliğimizi ölçecek insan anasının karnından doğmadı. Hiçbirinizin milliyetçiliğini ölçecek insan anasının karnından doğmadı. Size bunu diyene hadi oradan deyin. 14 Mayıs’a çok az kaldı. Çok çalışmamız lazım. Gençler arkadaşlarınızla konuşun. Bu seçimde oyları böldürtmeyeceğiz. Oyları birleştireceğiz. Bu seçim başka bir seçim. Bu seçimde bütün oylar Millet İttifakı’na.”