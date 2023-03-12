Kılıçdaroğlu’ndan muhafazakar genç kadınlara çağrı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN BİLEŞENLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Özgürlüklerin yok edilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz.”