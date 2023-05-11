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11 Mayıs 2023
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Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce açıklaması

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Barış Manço’nun Halil İbrahim Sofrası adlı şarkısını paylaşarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye çağrı yaptı.

İnce’nin, seçimlere 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi üzerine Twitter’dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…” ifadelerini kullandı.

Alaturka Online
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