Kılıçdaroğlu’ndan pankart tepkisi: Batsın bu diliniz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elazığ’da asılan bir pankartın önünde çekilen fotoğrafını paylaşarak “Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Vatanseverler oy için ülkesinin insanını devletine küstürmez. Neyleyim o oyları? Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz” tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’da yapacağı grup toplantısı öncesinde AKP İl Başkanı tarafından billboardlara asıldığı ileri sürülen afişler yerinde kalırken, CHP teşkilatının astığı ‘hoş geldin’ pankartları toplatıldı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu da afişlerden bir tanesinin önünde çektirdiği fotoğrafla Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaştığı mesajda iktidara sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “Bay Kemal’in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor.

* Ne uğruna yapıyorsunuz bunları? Biraz daha çalmak çırpmak için. Yurttaşlarımıza hakaretler etmeye, ayrıştırmaya değer mi ey saray? Gözünüz ne zaman doyacak sizin? Üç günlük, hepimizin ancak biçare olduğu bu dünyada, bu kavga hiç mi bitmesin istiyorsunuz?

* Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Vatanseverler oy için ülkesinin insanını devletine küstürmez. Neyleyim o oyları? Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!

* Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber.”

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