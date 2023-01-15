Kılıçdaroğlu’ndan sansür yasası görüşmesi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM’de Medya Dayanışma Grubu ile sansür yasasının dava sürecini görüştü.

Aralarında sendika ve sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu Medya Dayanışma Grubu, “Sansür Yasası” olarak adlandırılan “Dezenformasyon Yasası”nın dava süreci için görüşlerini iletmek üzere TBMM’de CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile görüştü.

Medya Dayanışma Grubu daha sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

CHP TBMM Grup Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“’Seçime doğru baskıyı daha da arttıracaklar…’Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Medya Dayanışma Grubu bileşenlerini TBMM’de kabul etti. Görüşmede “Sansür Yasası”nın uygulama süreci değerlendirildi.”