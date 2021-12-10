Kılıçdaroğlu’ndan Scholz’a Almanca tebrik mesajı

Angela Merkel’in yerine Başbakan seçilen Olaf Scholz’un yeni görevini Almanca mesajla tebrik eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Arkadaşım Olaf Scholz’u göreve başlama töreninden dolayı tebrik ederim. Yeni Şansölye’ye başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in dönemi resmen sona ererek, Federal Meclisi’ndeki oylamada Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medyadan Almanca mesaj yayımlayarak Scholz’u tebrik etti.
Kılıçdaroğlu yayımladığı Almanca mesajında, “Arkadaşım Olaf Scholz’u göreve başlama töreninden dolayı tebrik ederim. Yeni Şansölye’ye başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.